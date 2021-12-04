Никита Мазепин отреагировал на смерть Фрэнка Уильямса

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин высказался о смерти легендарного Фрэнка Уильямса. Знаменитый британец ушёл из жизни в возрасте 79 лет.
«Мне очень повезло, что я познакомился с сэром Фрэнком Уильямсом в первые дни моего перехода в формульные автомобили в 2015 году. Покойся с миром», — написал Мазепин на своей странице в «Инстаграме».
Пост можно посмотреть на странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».
Фрэнк Уильямс — легендарная личность не только для британского, но и мирового автоспорта. Он организовал свою первую команду в Формуле-1 ещё в 1969 году, но вскоре продал её и в 1977 году создал новую под названием Williams Grand Prix Engineering. Постепенно коллектив вышел на доминирующие роли в Формуле-1, выиграв девять Кубков конструкторов.
В 1986 году Уильямс был парализован, но продолжал активно участвовать в делах команды. В 1999 году ему был пожалован титул сэра. Не так давно семья Уильямс полностью отошла от дел, продав команду крупным инвесторам из Канады.
- 4 декабря 2021
-
10:04
-
01:19
- 3 декабря 2021
-
23:58
-
23:37
-
23:27
-
23:17
-
22:55
-
22:42
-
22:39
-
22:04
-
21:00
-
20:53
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:30
-
18:15
-
17:32
-
16:14
-
16:01
-
14:45
-
13:43
-
13:00
-
12:31
-
11:36
-
10:56
-
10:11
-
00:45
- 2 декабря 2021
-
23:56
-
23:34
-
23:28
-
23:22
-
22:56
-
21:55
-
21:00