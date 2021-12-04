Никита Мазепин отреагировал на смерть Фрэнка Уильямса

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин высказался о смерти легендарного Фрэнка Уильямса. Знаменитый британец ушёл из жизни в возрасте 79 лет.



«Мне очень повезло, что я познакомился с сэром Фрэнком Уильямсом в первые дни моего перехода в формульные автомобили в 2015 году. Покойся с миром», — написал Мазепин на своей странице в «Инстаграме».

Пост можно посмотреть на странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».

Фрэнк Уильямс — легендарная личность не только для британского, но и мирового автоспорта. Он организовал свою первую команду в Формуле-1 ещё в 1969 году, но вскоре продал её и в 1977 году создал новую под названием Williams Grand Prix Engineering. Постепенно коллектив вышел на доминирующие роли в Формуле-1, выиграв девять Кубков конструкторов.



В 1986 году Уильямс был парализован, но продолжал активно участвовать в делах команды. В 1999 году ему был пожалован титул сэра. Не так давно семья Уильямс полностью отошла от дел, продав команду крупным инвесторам из Канады.