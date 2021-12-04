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«Редко сталкивался с таким». Штайнер удивлён сильным повреждениям шасси Мазепина

«Редко сталкивался с таким». Штайнер удивлён сильным повреждениям шасси Мазепина
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что степень ущерба, причинённого автомобилю пилота команды Никиты Мазепина в результате его удара о поребрик во время уик-энда Гран-при Катара, стала неожиданностью для него.

«Шасси довольно сильно повреждено. Я редко сталкивался с такими ситуациями, когда шасси повреждались подобным образом — во время пересечения поребриков. Теперь его доставили в Европу, чтобы собрать заново», — приводит слова Штайнера RaceFans.

В настоящее время Мазепин занимает последнее место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На его счету нет ни одного балла. Возглавляет рейтинг пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 351,5 очка. На втором месте Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (343,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).

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