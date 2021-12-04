Проведение гонки Формулы-1 на трассе «Спа-Франкоршам» в 2022 году под вопросом
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Проведение Гран-при Бельгии Формулы-1 в 2022 году под вопросом, информирует GrandPX.news. Как сообщил коммерческий директор бельгийского этапа Стийн де Бевер, ясности по этому вопросу не будет до января следующего года.
Неопределённость, судя по всему, связана с реконструкцией легендарной трассы. В частности, с перепрофилированием «Красной воды», где в последние годы произошли несколько серьезных аварий.
В настоящее время проходит Гран-при Саудовской Аравии. Сегодня, 4 декабря, состоится третья свободная практика. Начало заезда запланировано на 17:00 по московскому времени. Сегодня же, в 20:00 мск, пилоты примут участие в квалификации. Лучшим в первых двух тренировках был британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
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