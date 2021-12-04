Отец Макса Ферстаппена высказался о его возможном переходе в «Мерседес»

Йос Ферстаппен, экс-пилот Формулы-1 и отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о потенциальном переходе своего сына в команду «Мерседес» в отдалённой перспективе.
«Мы на правильном месте здесь, в «Ред Булл». Когда-то у нас были разговоры с Тото Вольфом, и я считал, что мы находимся в хороших отношениях, но не так давно Тото показал своё истинное обличие. проявил себя настоящий Тото. Больше никаких отношений между нами нет.
Конечно, «Мерседес» лидировал в течение многих лет. Но теперь они впервые загнаны в угол, и все мы видим другого Тото. Позор, но именно в таких ситуациях по-настоящему узнаёшь людей», — приводит слова Йоса De Limburger.
В настоящее время проходит Гран-при Саудовской Аравии. Сегодня, 4 декабря, состоится третья свободная практика. Начало заезда запланировано на 17:00 по московскому времени.
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