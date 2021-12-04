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От «Мерседеса» вновь потребовали разорвать контракт со скандальным спонсором

От «Мерседеса» вновь потребовали разорвать контракт со скандальным спонсором
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В преддверии Гран-при Саудовской Аравии «Мерседес» объявил о заключении контракта с новым спонсором, котором стал Kingspan. Логотип компании появился на носу болидов команды. При этом, как считают некоторые, новый спонсор немецкого автоспортивного коллектива причастен к пожару в Гринфелл Тауэр, который случился в 2017 году и унёс жизни более 70 человек. Kingspan производит пожароопасные материалы, которые могли стать причиной трагедии.

После анонсирования соглашения немецкой команды с Kingspan группа людей из выживших в пожаре и родственников погибших обратилась к руководителю «Мерседеса» Тото Вольфу с целью сподвигнуть его к разрыву контракта. Вольф ответил на это обращение, выразив готовность провести встречу с людьми, чтобы на месте выслушать их мнение.

Теперь в дело вмешался британский политик, член консервативной партии Майкл Гоув. Чтобы добиться расторжения контракта «Мерседеса» и Kingspan, он написал письмо немецкой команде, разместив его в своём «твиттере».

«Достижения «Мерседеса» и сэра Льюиса Хэмилтона, которых они добились за последние годы, являются примером британской истории успеха, коей мы все так гордимся. Я надеюсь, что команда пересмотрит это коммерческое партнёрство, которое угрожает подорвать всю ту работу, которую проделала команда», — говорится в одном из фрагментов письма.

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