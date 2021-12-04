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Общий зачёт Формулы-2: Шварцман сократил отставание от Чжоу до 1 очка

Общий зачёт Формулы-2: Шварцман сократил отставание от Чжоу до 1 очка
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После первой гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-2 россиянин Роберт Шварцман сумел приблизиться к представителю Китая Гуаньюю Чжоу в общем зачёте пилотов. Если ранее их разделяло 7 баллов, то теперь разница составляет лишь один.

Напомним, Шварцман по итогам гонки в Джидде показал шестой результат, а Чжоу, сломавший антикрыло в борьбе с соперником, остался без очков.

Общий зачёт Формулы-2 после первой гонки в Джидде:

1. Оскар Пиастри («Према») — 182 очка
2. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 142 очка
3. Роберт Шварцман («Према») — 141 очко
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 130 очков
5. Тео Пуршер («АРТ») — 120 очков
6. Юри Випс («Хайтек») — 112 очков
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 102 очка
8. Лайам Лоусон («Хайтек») — 92 очка
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 67 очков
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков
11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 45 очков
12. Маркус Армстронг («ДАМС») — 41 очко
13. Ральф Бошунг («Кампос») — 40 очков
14. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32 очка
15. Бент Вискал («Трайдент») — 22 очка
16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков
18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков
19. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
20. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.

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