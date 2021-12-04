Боттасу заменят двигатель перед квалификацией Гран-при Саудовской Аравии

Пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу сменят мотор в преддверии квалификации Гран-при Саудовской Аравии. По информации источника, в команде нашли утечку топлива в двигателе финского гонщика, а из-за недостаточного времени на диагностику и решение проблемы приняли такое решение.
Боттасу поставят мотор из числа тех, что он уже использовал в этом сезоне, поэтому финн избежит штрафа на стартовой решётке.
Формула-1. Общий зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 351,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 343,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 203
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190
5. Ландо Норрис («Макларен») – 153
6. Шарль Леклер («Феррари») – 152
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 145,5
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 92
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 77
11. Эстебан Окон («Альпин») – 50
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 43
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
17. Николас Латифи («Уильямс») – 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.
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