Шварцман обошёл Чжоу в общем зачёте Формулы-2 после штрафа Дарувалы

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман переместился в итоговом протоколе первой гонки этапа в Саудовской Аравии с шестого места на пятое. Это произошло после того, как занявший пятое место Джехан Дарувала получил пять штрафных секунд за обгон по обочине Дэна Тиктума и опустился в протоколе на 10-ю позицию. При этом теперь именно индиец будет стартовать с поул-позишен во второй гонке.

В общем зачёте Формулы-2 благодаря двум дополнительным очкам Шварцман обошёл Гуаньюя Чжоу и вышел на второе место.



Общий зачёт Формулы-2 после первой гонки в Джидде:

1. Оскар Пиастри («Према») — 183 очка

2. Роберт Шварцман («Према») — 143 очка

3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 142 очка

4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 131 очко

5. Тео Пуршер («АРТ») — 120 очков

6. Юри Випс («Хайтек») — 112 очков

7. Джехан Дарувала («Карлин») — 96 очков

8. Лиам Лоусон («Хайтек») — 92 очка

9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 67 очков

10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков

11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 47 очков

12. Маркус Армстронг («ДАМС») — 41 очко

13. Ральф Бошунг («Кампос») — 40 очков

14. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32 очка

15. Бент Вискал («Трайдент») — 22 очка

16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков

18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков

19. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

20. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.