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Шварцман обошёл Чжоу в общем зачёте Формулы-2 после штрафа Дарувалы

Шварцман обошёл Чжоу в общем зачёте Формулы-2 после штрафа Дарувалы
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Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман переместился в итоговом протоколе первой гонки этапа в Саудовской Аравии с шестого места на пятое. Это произошло после того, как занявший пятое место Джехан Дарувала получил пять штрафных секунд за обгон по обочине Дэна Тиктума и опустился в протоколе на 10-ю позицию. При этом теперь именно индиец будет стартовать с поул-позишен во второй гонке.

В общем зачёте Формулы-2 благодаря двум дополнительным очкам Шварцман обошёл Гуаньюя Чжоу и вышел на второе место.

Общий зачёт Формулы-2 после первой гонки в Джидде:

1. Оскар Пиастри («Према») — 183 очка
2. Роберт Шварцман («Према») — 143 очка
3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 142 очка
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 131 очко
5. Тео Пуршер («АРТ») — 120 очков
6. Юри Випс («Хайтек») — 112 очков
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 96 очков
8. Лиам Лоусон («Хайтек») — 92 очка
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 67 очков
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков
11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 47 очков
12. Маркус Армстронг («ДАМС») — 41 очко
13. Ральф Бошунг («Кампос») — 40 очков
14. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32 очка
15. Бент Вискал («Трайдент») — 22 очка
16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков
18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков
19. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
20. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.

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