Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен попал в аварию

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Второе место по итогам заезда занял напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим стал лидер чемпионата, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив почти две с половиной секунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.



Макс Ферстаппен шёл с опережением графика Хэмилтона на решающей попытке на четверть секунды, однако ошибся в последнем повороте и попал в аварию, сломав заднюю правую подвеску.



Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,827

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,111

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,142

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,543

5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,612

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,614

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,669

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,931

9. Эстебан Окон («Альпин») +1,136

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,243.



Не прошли в третий сегмент:



11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.28,668

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.28,885

13. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.28,920

14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.29,054

15. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.53,652.



Не прошли во второй сегмент:



16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.29,177

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.29,198

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.29,368

19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.29,464

20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.30,473.