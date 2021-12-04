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«Ред Булл» подал апелляцию на решение судей не штрафовать Хэмилтона

«Ред Булл» подал апелляцию на решение судей не штрафовать Хэмилтона
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» подала апелляцию на решение стюардов Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 не штрафовать британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за то, что он не снизил скорость во время режима двойных жёлтых флагов в ходе третьей тренировки.

«Мы подали апелляцию на это решение. В Катаре Макс получил пять штрафных мест. Здесь же внезапно жёлтый флаг больше не жёлтый. Тут другая интерпретация. Но так не может продолжаться — что вы интерпретируете решения настолько произвольно», — заявил советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в интервью Servus TV.

Ранее, пересмотрев видеоматериалы, включая запись с бортовой камеры на машине Льюиса, стюарды увидели, что период жёлтых флагов длился менее одной секунды и пилот не мог увидеть ни на информационном табло, ни на трассе, что существует какая-то опасность и сигнал о ней. Кроме того, как говорится в заявлении стюардов, режим двойных жёлтых флагов был включён по ошибке.

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