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Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии

Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.

«Вау! Какая же это непростая трасса — невероятно техничная и сложная. Просто потрясающе то, что они построили. Скорость феноменальная.

Мы были быстры в ходе тренировок, но в третьей практике и квалификации у нас возникли проблемы с темпом и шинами, так что заработать две первые позиции для нас — классный результат. Я горд за Валттери и команду.

Это было нашей целью. Мы так упорно работали в ходе симуляций и подбора настроек вместе с Валттери — он лучший напарник за всю историю спорта! Мы вместе работали ради того, чтобы оказаться там, где надо. Учитывая, где мы находились, я благодарен за такой итог», — приводит слова Хэмилтона BBC.

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