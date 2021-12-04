Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.
«Вау! Какая же это непростая трасса — невероятно техничная и сложная. Просто потрясающе то, что они построили. Скорость феноменальная.
Мы были быстры в ходе тренировок, но в третьей практике и квалификации у нас возникли проблемы с темпом и шинами, так что заработать две первые позиции для нас — классный результат. Я горд за Валттери и команду.
Это было нашей целью. Мы так упорно работали в ходе симуляций и подбора настроек вместе с Валттери — он лучший напарник за всю историю спорта! Мы вместе работали ради того, чтобы оказаться там, где надо. Учитывая, где мы находились, я благодарен за такой итог», — приводит слова Хэмилтона BBC.
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