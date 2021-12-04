«Выглядело как круг года». Хорнер прокомментировал аварию Ферстаппена

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал аварию Макса Ферстаппена в конце квалификации Гран-при Саудовской Аравии.



«Это выглядело как круг года, если честно. Невероятно досадно. Он просто старался поддерживать импульс всего круга. Он мог видеть на рулевом колесе, что перед поворотом был впереди на четыре десятые секунды. Но, к сожалению, он выехал за пределы трассы.



Весьма брутально, но мы надеемся, что коробка передач не повреждена. Посмотрим, что мы сможем сделать завтра.



Макс будет расстроен. Он знает, какой хороший круг это был. Ему просто нужно оставить это позади. Он всё ещё третий на решётке, и если он сможет хорошо стартовать, то в гонке ещё может произойти всё что угодно. Но вообще стартовая позиция на уличной трассе является важнейшим моментом», — приводит слова Хорнера BBC.