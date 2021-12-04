Видео: эмоциональная реакция Йоса Ферстаппена на аварию Макса
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Пресс-служба Формулы-1 сделала запись в своём «твиттере», где показала реакцию бывшего гонщика Ф-1 отца Макса Ферстаппена Йоса на аварию сына в конце квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Ферстаппен-младший шёл с улучшением графика поул-позишен британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, однако допустил ошибку в последнем повороте и сломал заднюю подвеску в результата контакта заднего правого колеса с отбойником. По итогам квалификации Ферстаппен занял третью позицию, пропустив вперёд не только Льюиса Хэмилтона, но и его напарника по «Мерседесу» финна Валттери Боттаса.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.
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