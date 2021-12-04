«Ред Булл» опроверг слова Марко о подаче апелляции на решение судей по Хэмилтону

Пресс-служба австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» опровергла заявление советника «быков» по автоспорту, что они подадут апелляцию на решение стюардов Гран-при Саудовской Аравии не наказывать немецкого пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за несоблюдение режима двойных жёлтых флагов в третьей практике. Вопреки заявлению Марко «Ред Булл» не стал подавать апелляцию.



«Быки» уже точно не изменят свою позицию, поскольку, согласно спортивному регламенту, они должны были уведомить стюардов о намерении подать апелляцию не позднее 21:32 по местному времени (соответствует московскому). Соответствующее уведомление в ФИА не было подано, так что апелляции уже точно не последует.



«В Катаре Макс получил пять штрафных мест. Здесь же внезапно жёлтый флаг больше не жёлтый. Тут другая интерпретация. Но так не может продолжаться — что вы интерпретируете решения настолько произвольно», — заявлял ранее Марко в интервью Servus TV.