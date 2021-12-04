Никита Мазепин пожаловался на трафик и поведение соперников в квалификации

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал последний результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии, пожаловавшись на трафик.



«Трасса всё ещё хорошая. Она стала чище, чем вчера, что хорошо. Я был доволен своим ритмом. Всё делалось абсолютно намеренно и в итоге привело к очень хорошему месту в третьей практике, а в квалификации я должен был выступить ещё лучше. К сожалению, в квалификации всё сильно зависит от того, будут ли другие пропускать вас на вашем быстром круге. Длины в 6,1 км здесь недостаточно даже для лучших в нашем спорте, чтобы они пропускали тебя.



В последнем повороте меня обогнали четыре или пять машин, когда я старался создать разрыв. В итоге мы сражались с Феттелем на стартовой прямой и я не сумел проехать свой круг», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».