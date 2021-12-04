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Шварцман прокомментировал финиш на подиуме во второй гонке Формулы-2 в Джидде

Шварцман прокомментировал финиш на подиуме во второй гонке Формулы-2 в Джидде
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Гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал третий результат во второй гонке этапа в Джидде.

«Прежде всего хочу ответить, как тут очень жарко. Вы смотрите гонку по телевизору и не чувствуете этого!

Гонка была очень плотной, тут так трудно обгонять: все едут друг за другом, получается DRS-паровозик. Я несколько раз атаковал Вискала, используя разные варианты, но всё получалось слишком плотно, борьба шла на грани.

Так или иначе, я набрал хорошие очки. Завтра будет длинная гонка, а сейчас есть немного времени, чтобы отдохнуть. Надеюсь, я отыграю позицию на старте и захвачу лидерство. Мне нужно набрать хорошие очки. Оскар отлично выполняет свою работу, он очень стабилен, поэтому трудно его догнать. Борьба за титул? Я концентрируюсь на себе и своей работе», — заявил Шварцман после финиша.

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