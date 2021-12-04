Сайнс чудом не разбил машину в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Видео

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью серьёзной ошибки испанского гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса в квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Сайнс чудом не разбил машину во втором сегменте, однако после бокового скольжения болид лишь слегка задел отбойник торцевой пластиной заднего антикрыла.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.20,827
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,111
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,142
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,543
5. Серхио Перес («Ред Булл») +0,612
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,614
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,669
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,931
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,136
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,243.
Не прошли в третий сегмент:
11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.28,668
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.28,885
13. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.28,920
14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.29,054
15. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.53,652.
Не прошли во второй сегмент:
16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.29,177
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.29,198
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.29,368
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.29,464
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.30,473.
- 4 декабря 2021
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