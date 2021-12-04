Общий зачёт Формулы-2: Шварцман увеличил отрыв от Чжоу до 10 очков

После второй гонки Формулы-2 в Джидде лидер чемпионата Оскар Пиастри смог упрочить лидерство в личном зачёте. Пиастри выиграл гонку с лучшим кругом, благодаря чему увеличил отрыв от ближайшего преследователя, Роберта Шварцмана, до 47 баллов. Шварцман, в свою очередь, увеличил отрыв от Гуаньюя Чжоу до 10 баллов.



Общий зачёт Формулы-2 после первой гонки в Джидде:



1. Оскар Пиастри («Према») — 200 очков

2. Роберт Шварцман («Према») — 153 очка

3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 143 очка

4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 139 очков

5. Тео Пуршер («АРТ») — 120 очков

6. Юри Випс («Хайтек») — 112 очков

7. Джехан Дарувала («Карлин») — 96 очков

8. Лиам Лоусон («Хайтек») — 92 очка

9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 67 очков

10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков

11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 47 очков

12. Маркус Армстронг («ДАМС») — 41 очко

13. Ральф Бошунг («Кампос») — 40 очков

14. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32 очка

15. Бент Вискал («Трайдент») — 34 очка

16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков

18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков

19. Джек Дуэн («МП Моторспорт») — 6 очков

20. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 2 очка

21. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

22. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.