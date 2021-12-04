Общий зачёт Формулы-2: Шварцман увеличил отрыв от Чжоу до 10 очков

После второй гонки Формулы-2 в Джидде лидер чемпионата Оскар Пиастри смог упрочить лидерство в личном зачёте. Пиастри выиграл гонку с лучшим кругом, благодаря чему увеличил отрыв от ближайшего преследователя, Роберта Шварцмана, до 47 баллов. Шварцман, в свою очередь, увеличил отрыв от Гуаньюя Чжоу до 10 баллов.
Общий зачёт Формулы-2 после первой гонки в Джидде:
1. Оскар Пиастри («Према») — 200 очков
2. Роберт Шварцман («Према») — 153 очка
3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 143 очка
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 139 очков
5. Тео Пуршер («АРТ») — 120 очков
6. Юри Випс («Хайтек») — 112 очков
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 96 очков
8. Лиам Лоусон («Хайтек») — 92 очка
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 67 очков
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков
11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 47 очков
12. Маркус Армстронг («ДАМС») — 41 очко
13. Ральф Бошунг («Кампос») — 40 очков
14. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32 очка
15. Бент Вискал («Трайдент») — 34 очка
16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков
18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков
19. Джек Дуэн («МП Моторспорт») — 6 очков
20. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 2 очка
21. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
22. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.
- 4 декабря 2021
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