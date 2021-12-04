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Перед аварией Макс Ферстаппен знал, что идёт с улучшением времени

Перед аварией Макс Ферстаппен знал, что идёт с улучшением времени
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подробно прокомментировал свою ошибку и аварию в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Я знал, что в тот момент занимал второе место позади Льюиса, что в момент подхода к последнему повороту я опережал собственный прежний результат на три десятые. Но я, разумеется, всё равно хотел как можно лучше пройти последний поворот. Я думал, что заторможу в похожем месте. Заблокировал колесо и попробовал спасти ситуацию, но задел стену, что быстро привело к поломке задней подвески.

Такой результат — не то, чего я хотел, но если говорить о позитиве, то мы были быстры. В нескольких последних квалификациях нам не удавалось побороться за поул. Думаю, всё должно быть в порядке, мы должны быть конкурентоспособны», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

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