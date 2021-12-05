Шварцман: хочу как минимум сохранить вторую позицию в общем зачёте

Российский гонщик Роберт Шварцман, вышедший на второе место в общем зачёте Формулы-2, рассказал о своей цели на концовку сезона-2021.
«Цель на последние четыре гонки — набрать как можно больше очков. Догнать Оскара очень сложно, так что я хочу как минимум сохранить вторую позицию. У нас очень сильный темп, так что просто нужно показать это на трассе. Надеюсь, мы сможем провести хорошую гонку в воскресенье, ну а потом отправимся в Абу-Даби. Думаю, мой темп достаточно хорош для победы. Я намерен честно побороться с Оскаром.
Пусть даже Оскар далеко, но я всё равно смотрю вперёд, а не назад. В идеальном сценарии возможно догнать его, но если он не допустит ошибок, то будет очень сложно. Но я хочу по максимуму сократить отставание, а там что будет, то будет.
Обидно, что у меня были проблемы в квалификации. Я только сейчас обнаружил, в чём проблема. Но лучше поздно, чем никогда», — заявил Шварцман на пресс-конференции Ф-2 в Джидде.
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