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Шарль Леклер думал, что потерял машину на круге, принёсшем ему четвёртое место

Шарль Леклер думал, что потерял машину на круге, принёсшем ему четвёртое место
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Сегодня я даже больше, чем просто счастлив. Это только квалификация, гонка будет завтра, но после случившегося вчера сегодня было трудно отыграться и быть уверенным в машине. Я двигался вперёд шаг за шагом и на этом круге в третьем сегменте просто атаковал по максимуму, особенно в 22-м повороте. Я правда думал, что потерял машину — но поймал её и отыграл много времени по сравнению с прежним кругом.

Я просто очень рад стартовать четвёртым и надеюсь, что завтра мы сумеем максимизировать результат в гонке. Будет нелегко. Но наш гоночный темп выглядит сильным, так что я настроен оптимистично», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.

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