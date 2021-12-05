Шарль Леклер думал, что потерял машину на круге, принёсшем ему четвёртое место

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.
«Сегодня я даже больше, чем просто счастлив. Это только квалификация, гонка будет завтра, но после случившегося вчера сегодня было трудно отыграться и быть уверенным в машине. Я двигался вперёд шаг за шагом и на этом круге в третьем сегменте просто атаковал по максимуму, особенно в 22-м повороте. Я правда думал, что потерял машину — но поймал её и отыграл много времени по сравнению с прежним кругом.
Я просто очень рад стартовать четвёртым и надеюсь, что завтра мы сумеем максимизировать результат в гонке. Будет нелегко. Но наш гоночный темп выглядит сильным, так что я настроен оптимистично», — приводит слова Леклера официальный сайт Формулы-1.
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