Карлос Сайнс прокомментировал пугающий эпизод со своим участием в квалификации

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал 15-й результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии после того, как испанец чуть не разбил машину во втором сегменте.
«Немного досадно. Позади была очень сильная третья практика и очень сильный первый сегмент, а потом машину внезапно снесло в 11-м повороте, что в итоге стоило мне всей квалификации. Я уколол стену торцевой пластиной заднего антикрыла, но не почувствовал этого в машине, а потом посмотрел в зеркало заднего вида: торцевая пластина была абсолютно погнута и крыло больше не генерировало должной прижимной силы.
Нужно это проанализировать, изучить, что я мог сделать по-другому, но я не ожидал такого порыва избыточной поворачиваемости. Я всю квалификацию проходил этот поворот на полном газу, но по какой-то причине на этом круге я потерял заднюю часть машины, но мы изучим это.
Но даже с настолько погнутым крылом я проводил очень сильный круг, прежде чем оно окончательно перестало работать. Уверенность у меня была весь уик-энд, а на самом деле — все четыре последних уик-энда. Я чувствовал себя в квалификации очень сильно», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.
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