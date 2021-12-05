Мазепин отреагировал на предупреждение Хэмилтона за инцидент с их участием

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин высказался о предупреждении, которое получил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон за инцидент с их участием. В ходе третьей тренировки Хэмилтон излишне замедлился на круге возвращения в боксы, из-за чего помешал Никите Мазепину, находящемуся на быстром круге. Кроме того, Хэмилтон получил штраф в € 25 тыс.



«Испытываю большую симпатию к Льюису и действительно желаю ему всего наилучшего в его титульном бою. Признаться, я бы не хотел, чтобы его наказали за наш инцидент.



Это лишь мой первый год в Формуле-1, а он, вероятно, сосредоточился на том, чтобы найти способ, как немного улучшить время перед квалификацией. Я потерял один быстрый круг на третьей тренировке — так тому и быть.



Я был на быстром круге и как раз проходил связку 7-8 поворотов. Они все слепые, и я просто не знал, что на гоночной трассе в этот момент есть другая машина. Я атаковал, пока не увидел, что он не сможет изменить траекторию. Но ничего страшного для меня не произошло», — приводит слова Мазепина The Race.

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