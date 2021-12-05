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Мазепин припомнил опытным пилотам Формулы-1 критику своих действий в Бахрейне

Мазепин припомнил опытным пилотам Формулы-1 критику своих действий в Бахрейне
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин остался недоволен действиями Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена в конце первого сегмента квалификации Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Немец и голландец обогнали россиянина в последнем повороте прогревочного круга и помешали Мазепину пойти на быстрый круг.

«Я был очень обеспокоен своими действиями в Бахрейне, когда сделал примерно то же самое, что делал в Формуле-2. Я обогнал ряд машин, когда мы ехали очень медленно перед последним поворотом, а после этого мне жёстко сказали, что это неприемлемо и так в Ф-1 не делают. Интересно, что 20 гонок спустя пилоты, которые выступают здесь более 10 лет, обгоняют меня.

У нас была часовая встреча с Майклом Маси, который рассказывал нам о правилах. Старое поколение пилотов говорит, что есть джентльменское соглашение: нельзя обгонять в последнем повороте. А затем, на следующий день, они в очень небезопасной манере ныряют внутрь в последнем повороте и всех сдерживают. Думаю, неприемлемо критиковать молодое поколение, а затем, по мере прохождения года, менять свой собственный подход», — приводит слова Мазепина The Race.

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