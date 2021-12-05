Видео: эмоциональная реакция Алонсо на финальный круг и аварию Ферстаппена в квалификации

Пресс-служба Формулы-1 разместила новое видео в официальном «инстаграме» чемпионата. На кадрах демонстрируется интервью пилота «Альпин» Фернандо Алонсо, который одновременно наблюдает за квалификацией гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена, эмоционально реагируя на некоторые эпизоды. Когда Макс попал в аварию на решающей попытке, Алонсо на какое-то время прервал интервью.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship.

Напомним, победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии праздновал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место по итогам заезда занял напарник Хэмилтона, финн Валттери Боттас, Макс Ферстаппен показал третий результат.