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Видео: эмоциональная реакция Алонсо на финальный круг и аварию Ферстаппена в квалификации

Видео: эмоциональная реакция Алонсо на финальный круг и аварию Ферстаппена в квалификации
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Пресс-служба Формулы-1 разместила новое видео в официальном «инстаграме» чемпионата. На кадрах демонстрируется интервью пилота «Альпин» Фернандо Алонсо, который одновременно наблюдает за квалификацией гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена, эмоционально реагируя на некоторые эпизоды. Когда Макс попал в аварию на решающей попытке, Алонсо на какое-то время прервал интервью.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship.

Напомним, победу в квалификации Гран-при Саудовской Аравии праздновал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место по итогам заезда занял напарник Хэмилтона, финн Валттери Боттас, Макс Ферстаппен показал третий результат.

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