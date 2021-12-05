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Источник: Макс Ферстаппен избежит штрафа на стартовой решётке Гран-при Саудовской Аравии

Источник: Макс Ферстаппен избежит штрафа на стартовой решётке Гран-при Саудовской Аравии
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Команда «Ред Булл» не намерена менять коробку передач на болиде пилота Макса Ферстаппена. Об этом сообщает RacingNews365.

По сведениям источника, повреждения механизма были не такими существенными и замена производиться не будет. Таким образом, Макс сохранит третье место на стартовой решётке воскресной гонки.

Напомним, Ферстаппен разбил болид в концовке квалификационного заезда Гран-при Саудовской Аравии. Главный удар пришёлся на заднюю часть авто. В случае замены коробки передач Максу грозит штраф в виде потери пяти мест на стартовой решётке.

Напомним, победу в квалификации праздновал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место по итогам заезда занял напарник Хэмилтона, финн Валттери Боттас, Макс Ферстаппен показал третий результат.

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