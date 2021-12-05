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Гасли высказался об отставании от Переса на две тысячных секунды в квалификации

Гасли высказался об отставании от Переса на две тысячных секунды в квалификации
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Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал своё выступлении в квалификации Гран-при Саудовской Аравии, где он показал шестой результат. Пьер уступил пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу, квалифицировавшемуся пятым, всего 0,002 секунды.

«Было здорово вновь квалифицироваться на шестом месте. Но на этот раз было несколько сложнее. Я не чувствовал себя уверенно в машине из-за проблем с балансом на протяжении всей сессии. Пришлось по-настоящему поработать, но в целом всё получилось.

Я отстал от Серхио всего на две тысячных, так что, конечно, это расстраивает. Но в конце концов у меня будет отличная стартовая позиция и все шансы набрать очки», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.

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