Макс Ферстаппен верит, что всё равно сможет побороться за победу в Джидде

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выступил с комментарием после участия в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.
«По крайней мере, мы можем здесь сражаться. Не знаю, насколько легко будет выполнять обгоны, потому что, в общем-то, я ни от кого не отставал. Просто надеюсь, что всё в итоге сложится хорошо. И да, я попытаюсь выиграть гонку», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.
Напомним, во время квалификации коробка передач на болиде Макса была повреждена, из-за чего существовала вероятность её замены и как следствие последовавшей бы после этого потери Ферстаппеном пяти мест на стартовой решётке воскресной гонки. Сегодня, 5 декабря, стало известно, что степень повреждения оказалась не такой серьёзной и менять механизм не придётся.
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