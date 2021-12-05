Мазепин сообщил, что сказал ему Хэмилтон после инцидента с их участием

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал о словах британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, которые он произнёс в его адрес после их инцидента во время третьей тренировки Гран-при Саудовской Аравии: Хэмилтон излишне замедлился на круге возвращения в боксы, из-за чего помешал Мазепину, находящемуся на быстром круге. За это он получил предупреждение, а также штраф в размере € 25 тыс.



«После случившегося Льюис сказал, что ему жаль, что всё так произошло, и вообще был очень вежлив. Он очень сожалел о случившемся и сказал, что в той ситуации можно было бы поступить лучше. Приятно осознавать, что опытные пилоты обращают внимание на подобные вещи, в то время как в Формуле-2 многие гонщики даже не задумались бы о случившемся. Так что это было очень любезно с его стороны», — приводит слова Мазепина The Race.

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