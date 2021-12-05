Ехидна на трассе вызвала появление сейфти-кара на гонке в Австралии. Видео

Во время знаменитой гонки спорткаров Bathurst 1000, которая проводится на австралийской трассе Mount Panorama в штате Южный Уэльс, произошло нерядовое событие. Прямо во время заезда на трассе появилась ехидна, из-за чего организаторы соревнований приняли решение показать жёлтые флаги и выпустить сейфти-кар, чтобы устранить угрозу для животного. Видео, где демонстрируются кадры произошедшего, было размещено на странице supercarschampionship в «Инстаграме».

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице supercarschampionship в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Supercars Australia Pty Limited.

Победу в гонке в итоге праздновала команда Walkinshaw Andretti United.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице supercarschampionship в «Инстаграме».