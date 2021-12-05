Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гонка Формулы-2 была прервана из-за серьёзной аварии на старте

Гонка Формулы-2 была прервана из-за серьёзной аварии на старте
Комментарии

Сейчас проходит третья гонка этапа Формулы-2 в Джидде (Саудовская Аравия). На старте произошло столкновение между бразильцем Энцо Фиттипальди («Charouz Racing System») и Тео Пуршером («ART Grand Prix»), после которого заезд был приостановлен.

Пуршер заглох на старте, а Фиттипальди не сумел вовремя среагировать и врезался во француза. После столкновения Пуршера отправили в госпиталь, хотя он был в сознании и показал большой палец трибунам. Бразильца также увезли в больницу. Пока непонятно, насколько серьёзные травмы он получил. Именно для него удар был более болезненным, потому что он ударил в машину Тео на скорости передней, более хрупкой частью машины.

Стоит также отметить, что изначально гонка была отложена на 40 минут из-за ремонта барьера, а сейчас и вовсе может быть отменена.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию третьей гонки Формулы-2 в Джидде (Саудовская Аравия).

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021