Гонка Формулы-2 была прервана из-за серьёзной аварии на старте

Сейчас проходит третья гонка этапа Формулы-2 в Джидде (Саудовская Аравия). На старте произошло столкновение между бразильцем Энцо Фиттипальди («Charouz Racing System») и Тео Пуршером («ART Grand Prix»), после которого заезд был приостановлен.

Пуршер заглох на старте, а Фиттипальди не сумел вовремя среагировать и врезался во француза. После столкновения Пуршера отправили в госпиталь, хотя он был в сознании и показал большой палец трибунам. Бразильца также увезли в больницу. Пока непонятно, насколько серьёзные травмы он получил. Именно для него удар был более болезненным, потому что он ударил в машину Тео на скорости передней, более хрупкой частью машины.

Стоит также отметить, что изначально гонка была отложена на 40 минут из-за ремонта барьера, а сейчас и вовсе может быть отменена.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию третьей гонки Формулы-2 в Джидде (Саудовская Аравия).