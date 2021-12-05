Пиастри выиграл основную гонку Ф-2, остановленную красным флагом. Шварцман — второй

Австралийский гонщик Оскар Пиастри одержал победу в основной гонке этапа Формулы-2 в Саудовской Аравии. Россиянин Роберт Шварцман сохранил вторую позицию. Результаты гонки были утверждены по итогам пяти кругов, поскольку на седьмом круге дистанции гонку остановили красными флагами после аварии с участием Гильерме Самайи и Олли Колдуэлла.
Гонка, надолго остановленная после аварии на старте между Тео Пуршером и Энцо Фиттипальди, изначально должна была длиться лишь 20 минут плюс один круг, но в итоге дистанция оказалась ещё короче. В соответствии с регламентом пилоты получили половинчатые очки, так как проехали менее 75% дистанции.
Формула-2. Джидда. Третья гонка
1. Оскар Пиастри — 5 кругов
2. Роберт Шварцман +1,1
3. Ральф Бошунг +2,7
4. Гуаньюй Чжоу +3,0
5. Фелипе Другович +4,4
6. Юри Випс +4,8
7. Кристиан Лундгор +6,0
8. Маркус Армстронг +6,1
9. Лиам Лоусон +6,5
10. Дэн Тиктум +9,4
11. Джехан Дарувала +9,5…
21. Тео Пуршер — сход.
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