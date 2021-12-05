Пиастри увеличил отрыв от Шварцмана в общем зачёте Формулы-2 до 51,5 очка

Австралийский гонщик Оскар Пиастри стал ещё ближе к завоеванию чемпионского титула по итогам сезона Формулы-2. После победы в основной гонке предпоследнего этапа в Саудовской Аравии Пиастри опережает россиянина Роберта Шварцмана на 51,5 очка. При этом за один этап можно максимум набрать 65 очков.



Сам Шварцман в борьбе за звание вице-чемпиона оторвался от будущего пилота «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу на 13 очков.



Общий зачёт Формулы-2 после этапа в Джидде:



1. Оскар Пиастри («Према») — 213,5 очков

2. Роберт Шварцман («Према») — 162 очка

3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 149 очков

4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 139,5 очков

5. Тео Пуршер («АРТ») — 120 очков

6. Юри Випс («Хайтек») — 112 очков

7. Джехан Дарувала («Карлин») — 96 очков

8. Лиам Лоусон («Хайтек») — 93 очка

9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 72 очка

10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков

11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 51 очко

12. Ральф Бошунг («Кампос») — 47,5 очков

13. Маркус Армстронг («ДАМС») — 43 очка

14. Бент Вискал («Трайдент») — 34 очка

15. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32 очка

16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков

18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков

19. Джек Дуэн («МП Моторспорт») — 6 очков

20. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 2 очка

21. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

22. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.