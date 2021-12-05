Пиастри увеличил отрыв от Шварцмана в общем зачёте Формулы-2 до 51,5 очка

Австралийский гонщик Оскар Пиастри стал ещё ближе к завоеванию чемпионского титула по итогам сезона Формулы-2. После победы в основной гонке предпоследнего этапа в Саудовской Аравии Пиастри опережает россиянина Роберта Шварцмана на 51,5 очка. При этом за один этап можно максимум набрать 65 очков.
Сам Шварцман в борьбе за звание вице-чемпиона оторвался от будущего пилота «Альфа Ромео» Гуаньюя Чжоу на 13 очков.
Общий зачёт Формулы-2 после этапа в Джидде:
1. Оскар Пиастри («Према») — 213,5 очков
2. Роберт Шварцман («Према») — 162 очка
3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 149 очков
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 139,5 очков
5. Тео Пуршер («АРТ») — 120 очков
6. Юри Випс («Хайтек») — 112 очков
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 96 очков
8. Лиам Лоусон («Хайтек») — 93 очка
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 72 очка
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков
11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 51 очко
12. Ральф Бошунг («Кампос») — 47,5 очков
13. Маркус Армстронг («ДАМС») — 43 очка
14. Бент Вискал («Трайдент») — 34 очка
15. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32 очка
16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков
18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков
19. Джек Дуэн («МП Моторспорт») — 6 очков
20. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 2 очка
21. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
22. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.
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