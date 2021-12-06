Шварцман и Пиастри назвали друг друга своими самыми сильными напарниками

Гонщики команды «Према» Оскар Пиастри и Роберт Шварцман поделились мнением друг о друге на пресс-конференции после этапа Формулы-2 в Саудовской Аравии, который принёс команде титул в командном зачёте серии.
«Думаю, мы были очень хорошими напарниками, и что важно — успешными на трассе. По сравнению с другими моими напарниками, думаю, Роберт — самый сильный в моей карьере. Мы вместе проделали очень хорошую работу в составе команды — в частности, по подготовке машины. Это видно и по результатам. Мы хорошо ладим», — заявил Пиастри.
«В команде спокойная обстановка, мы хорошо сотрудничаем. Оскар как пилот очень сильный, конкурентоспособный. Меня впечатляет, что в нужный момент он всегда на месте, на уровне. Ты можешь ожидать каких-то ошибок, но он стабильно выполняет свою работу. В целом по гоночному темпу мы близки, в ходе сезона по очереди вырывались вперёд, а в квалификации он определённо был впереди, в то время как у меня были проблемы. У нас был хороший год, теперь нужно хорошо его завершить первой и второй позицией по итогам Абу-Даби.
Оскар очень стабилен и очень спокоен, расслаблен. Все напарники разные: кто-то был более агрессивен или спокоен. Но Оскар, вероятно, мой самый сильный напарник. Он не теряет контроль над собой: нелегко не допускать ошибок, но он делает именно это. Я бы назвал это самым важным его качеством», — добавил со своей стороны Шварцман.
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