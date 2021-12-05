Гонка Формулы-1 в Саудовской Аравии остановлена после аварии Мика Шумахера
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Гонка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 остановлена красными флагами после аварии, в которую попал немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер. Сам пилот в аварии не пострадал, однако необходимо восстановить отбойники в месте аварии, из-за чего гонка была остановлена. Она возобновится в 21:15 мск.
До аварии Шумахера в гонке лидировали два пилота «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Однако после выезда сейфти-кара оба гонщика заехали в боксы, в то время как ехавший третьим гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался на трассе. Красный флаг позволит голландцу также получить свежие шины без потери позиций относительно конкурентов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Саудовской Аравии.
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