Гонку Формулы-1 в Джидде остановили во второй раз из-за новой аварии
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Гонка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 во второй раз подряд прервана красными флагами после аварии на первом же круге после рестарта гонки. Болид Серхио Переса попал в аварию после контакта с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером. Увидев развёрнутую машину Переса, пилот «Уильямса» Джордж Расселл резко затормозил, и в него сзади врезался российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин. Все три пилота сошли из-за серьёзных повреждений техники.
На рестарте гонки пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пропустил гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, но срезал первый поворот и оттеснил британца, после чего на вторую позицию вышел пилот «Альпин» Эстебан Окон.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Саудовской Аравии.
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