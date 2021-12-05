Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен стал вторым, Мазепин сошёл

Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен стал вторым, Мазепин сошёл
Комментарии

На автодроме в Джидде завершилась гонка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Победу по её итогам праздновал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, замкнул тройку пилот «Мерседеса» Валтери Боттас.

Российский гонщик Никита Мазепин сошёл с дистанции из-за аварии с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом.

Гонка дважды прерывалась из-за столкновений. Сначала немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер врезался в отбойники, а затем болид Серхио Переса попал в аварию после контакта с пилотом «Феррари» Шарлем Леклером. Увидев развёрнутую машину Переса, пилот «Уильямса» Джордж Расселл резко затормозил, и в него сзади врезался российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин. Все три пилота сошли из-за серьёзных повреждений техники.

Формула-1 2021. Этап 21, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Гонка (50 кругов, 308.45 км)
05 декабря 2021, воскресенье. 20:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+11.825
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+27.531
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021