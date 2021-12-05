«Произошло много того, с чем я не согласен». Ферстаппен — о втором месте в Джидде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты Гран-при в Джидде (Саудовская Аравия). Напомним, победу в нём одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, сам Ферстаппен финишировал вторым.

«Много было событий. Произошло много того, с чем я не согласен. Я попробовал на трассе выложиться на максимум. Не уверен, что шины дотянули бы до конца — вначале было хорошо, но… Я надеялся, что оставил достаточно шин под конец. Но всё равно второй.



Контакт с Хэмилтоном? Я замедлился, пытался его пропустить. Я был справа, он не хотел обгонять. В итоге мы столкнулись. Я не очень понял, что там произошло.



Судьба чемпионства решится на последнем этапе. Надеюсь, у нас будет хороший уик-энд, но посмотрим», — сказал Ферстаппен после гонки.