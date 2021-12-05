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Валттери Боттас рассказал об ошибке, допущенной на Гран-при Саудовской Аравии

Валттери Боттас рассказал об ошибке, допущенной на Гран-при Саудовской Аравии
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас дал комментарий по поводу Гран-при Саудовской Аравии. Финский пилот на последнем круге сумел опередить Эстебана Окона («Альпин») и завоевать третье место. Победу в заезде праздновал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский пилот Никита Мазепин сошёл с дистанции.

«День был непростой, много препятствий у меня было. Что касается первого красного флага, я думаю, что было ошибкой перейти на жёсткий тип. Вы видели, что потом мы всё равно смогли вернуться на медиум и было нормально. Долго не мог обойти Эстебана, но получилось на последней прямой. Очень классная трасса, но очень тяжёлая — физически и ментально», — сказал финский гонщик после гонки.

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