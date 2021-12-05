Мазепин прокомментировал аварию с Расселлом на Гран-при Саудовской Аравии
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал результат Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Россиянин не смог завершить гонку после того, как врезался в гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла. Британец резко затормозил, увидев впереди развернувшийся болид Серхио Переса из «Ред Булл».
«Там был большой удар, к сожалению. Мы получили преимущество, отказавшись от остановки, я боролся со Строллом. Но затем всё произошло внезапно. Впереди оказался болид Расселла, он резко затормозил. Я тоже пытался остановиться, но невозможно сбросить скорость с 200 до нуля. Потом на повторах я увидел, что там был ещё один болид, контакт с которым он пытался избежать», — цитирует Никиту Мазепина пресс-служба «Хааса».
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