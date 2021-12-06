«Мерседес» увеличил отрыв от «Ред Булл» в Кубке конструкторов до 28 очков

В Джидде завершился очередной этап Формулы-1. Победителем Гран-при Саудовской Аравии стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место занял гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а тройку лучших замкнул Валтери Боттас, также представляющий «Мерседес».



Гонщики «Мерседеса» помогли команде увеличить отрыв от «Ред Булл» в Кубке конструкторов. «Мерседес» перед заключительной гонкой сезона имеет в своём активе 587,5 очка. «Ред Булл» отстаёт от «Мерседеса» уже на 28 очков. Тройку лучших замыкает «Феррари», набравшая 307,5 очка.



«Хаас» остаётся единственной командой, которая не набрала ни одного очка. Напомним, что гонщики «Хааса» Никита Мазепин и Мик Шумахер сошли с дистанции.



Кубок конструкторов:



1. «Мерседес» – 587,5 очка

2. «Ред Булл» – 559,5

3. «Феррари» – 307,5

4. «Макларен» – 269

5. «Альпин» – 149

6. «Альфа Таури» – 120

7. «Астон Мартин» – 77

8. «Уильямс» – 23

9. «Альфа Ромео» – 13

10. «Хаас» – 0.

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