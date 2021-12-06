Видео: Хэмилтон врезается в Ферстаппена в гонке Гран-при Саудовской Аравии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью столкновения британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена перед 27-м поворотом в гонке Гран-при Саудовской Аравии на уличной трассе в Джидде.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Ранее сообщалось, что Ферстаппена и Хэмилтона вызвали к стюардам. Пилоты подозреваются в нарушении спортивного регламента Формулы-1 в эпизоде в гонке на торможении к 27-му повороту, когда в Ферстаппена сзади врезался Хэмилтон. Голландец пытался пропустить соперника вперёд, но Хэмилтон не был предупреждён о планах оппонента и лишь в последний момент попробовал отвернуть влево. В итоге Льюис повредил переднее антикрыло, однако позднее всё-таки сумел опередить Макса и выиграть гонку.