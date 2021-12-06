Хэмилтон: Ферстаппен явно перешёл черту. Ему всё равно, финишируем мы оба или нет

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подверг критике гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Во время Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен резко затормозил перед поворотам, а Хэмилтон врезался в него сзади и повредил переднее антикрыло. Несмотря на это, Хэмилтон выиграл гонку, а Ферстаппен стал вторым.
«Мне нужно было сохранять хладнокровие, хотя это было нелегко. Я участвую в гонках уже 28 лет. Сталкивался с разными людьми. Лишь некоторые из них не видели границ. Они думают, что правила для них не действуют.
Он, безусловно, вышел за грань. Я избегал столкновения во многих ситуациях, когда оказывался рядом с ним. И я не против делать это, ведь хочется жить.
Я не получал информацию, что он меня пропускает. Всё это было запутанно. Возможно, он задумал какую-то сумасшедшую тактику. Парень дал по тормозам, я чуть не взлетел на заднюю часть его болида.
Ему всё равно, финишируем мы оба или нет. А для меня важно, чтобы мы оба добрались до финиша. Чувствую, будто я в боксёрском ринге. И я готов драться», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.
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