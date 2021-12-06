Сайнс побил рекорд Хюлькенберга по наибольшему числу очков без побед в Формуле-1

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс стал обладателем спорного статистического достижения. Набрав четыре очка за восьмое место в гонке Гран-при Саудовской Аравии, Сайнс довёл общий счёт своих очков в Формуле-1 до 521,5 очка, которые он набрал в составе «Торо Россо», «Рено», «Макларена» и «Феррари».



С таким результатом Сайнс вышел на первое место среди гонщиков, которые ни разу не выигрывали гонку Формулы-1. Ранее рекордом обладал бывший напарник Карлоса по «Рено» Нико Хюлькенберг, на счету которого 521 очко в составе «Уильямса», «Форс Индия», «Рено» и «Рейсинг Пойнт».



Позади испанца и немца идут француз Ромен Грожан (391 очков), британец Ландо Норрис (300 очков), немец Ник Хайдфельд (259) и россиянин Даниил Квят (202).