Тео Пуршер рассказал о своём состоянии после аварии и призвал поддержать Фиттипальди

Французский гонщик Тео Пуршер, попавший в серьёзную аварию на старте основной гонки Формулы-2 на уличной трассе в Джидде в Саудовской Аравии, рассказал о своём состоянии здоровья.
«Всем привет. Просто хотел рассказать, что я в целом в порядке! В настоящий момент я ещё не знаю, закончен мой сезон или нет. Но самое главное не это, а то, что авария была серьёзной и что Энцо получил травмы. Я желаю ему скорейшего выздоровления! А вы, ребята, можете послать ему добрые сообщения. Они ему нужны!» — написал Тео Пуршер в своём аккаунте в «Твиттере».
Пуршер заглох на старте, а Фиттипальди не сумел вовремя среагировать и врезался во француза. После столкновения Пуршера отправили в госпиталь, хотя он был в сознании и показал большой палец трибунам. Бразильца также увезли в больницу. Именно для него удар был более болезненным, потому что он ударил в машину Тео на скорости передней, более хрупкой частью машины.
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