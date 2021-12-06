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Цунода взял на себя вину за аварию с Феттелем в первом повороте

Цунода взял на себя вину за аварию с Феттелем в первом повороте
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Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал финиш на 14-м месте в гонке Гран-при Саудовской Аравии после столкновения с Себастьяном Феттелем.

«Это был сложный день. У меня были проблемы в начале гонки, но финальный рестарт прошёл хорошо и мне удалось отыграть обратно несколько позиций. К сожалению, я атаковал слишком сильно и произошёл инцидент с Феттелем. У машины был хороший темп в тот момент гонки, так что мне следовало сдержаться и подождать другой возможности для обгона. Это была моя ошибка, я принёс ему извинения. Это разочаровывает, так как я чувствую, что сегодня можно было набрать очки», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 11.825
3. Валттери Боттас («Мерседес») +27.531
4. Эстебан Окон («Альпин») +27.633
5. Даниэль Риккардо (Макларен) + 40.121
6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +41.613
7. Шарль Леклер (Феррари) +44.475
8. Карлос Сайнс-младший (Феррари) +46.606
9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +58.505
10. Ландо Норрис (Макларен)
11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:17.212
12. Николас Латифи (Уильямс) +1:23.249
13. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг
14. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг
15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг
16. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — сошёл
17. Серхио Перес (Ред Булл) — сошёл
18. Джордж Рассел (Уильямс) — сошёл
19. Никита Мазепин (Хаас) — сошёл
20. Мик Шумахер (Хаас) — сошёл.

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