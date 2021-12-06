Цунода взял на себя вину за аварию с Феттелем в первом повороте

Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал финиш на 14-м месте в гонке Гран-при Саудовской Аравии после столкновения с Себастьяном Феттелем.



«Это был сложный день. У меня были проблемы в начале гонки, но финальный рестарт прошёл хорошо и мне удалось отыграть обратно несколько позиций. К сожалению, я атаковал слишком сильно и произошёл инцидент с Феттелем. У машины был хороший темп в тот момент гонки, так что мне следовало сдержаться и подождать другой возможности для обгона. Это была моя ошибка, я принёс ему извинения. Это разочаровывает, так как я чувствую, что сегодня можно было набрать очки», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 11.825

3. Валттери Боттас («Мерседес») +27.531

4. Эстебан Окон («Альпин») +27.633

5. Даниэль Риккардо (Макларен) + 40.121

6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +41.613

7. Шарль Леклер (Феррари) +44.475

8. Карлос Сайнс-младший (Феррари) +46.606

9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +58.505

10. Ландо Норрис (Макларен)

11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:17.212

12. Николас Латифи (Уильямс) +1:23.249

13. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг

14. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг

15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг

16. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — сошёл

17. Серхио Перес (Ред Булл) — сошёл

18. Джордж Рассел (Уильямс) — сошёл

19. Никита Мазепин (Хаас) — сошёл

20. Мик Шумахер (Хаас) — сошёл.