Видео: Боттас лишает Окона подиума на финишной прямой Гран-при Саудовской Аравии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью яркого эпизода на финише гонки Гран-при Саудовской Аравии, когда уже в самом конце заключительного круга финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сумел опередить французского гонщика «Альпин» Эстебана Окона и отобрать у него третью позицию и место на подиуме.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 11.825

3. Валттери Боттас («Мерседес») +27.531

4. Эстебан Окон («Альпин») +27.633

5. Даниэль Риккардо (Макларен) + 40.121

6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +41.613

7. Шарль Леклер (Феррари) +44.475

8. Карлос Сайнс-младший (Феррари) +46.606

9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +58.505

10. Ландо Норрис (Макларен)

11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:17.212

12. Николас Латифи (Уильямс) +1:23.249

13. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг

14. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг

15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг

16. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — сошёл

17. Серхио Перес (Ред Булл) — сошёл

18. Джордж Рассел (Уильямс) — сошёл

19. Никита Мазепин (Хаас) — сошёл

20. Мик Шумахер (Хаас) — сошёл.