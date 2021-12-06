Ферстаппен оштрафован на 10 секунд за столкновение с Хэмилтоном на ГП Саудовской Аравии

Стюарды Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 изучили спорный инцидент между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном в гонке Гран-при Саудовской Аравии и признали голландского пилот «Ред Булл» виновным в столкновении. Ферстаппен оштрафован на десять секунд, что не отразилось на положении Макса в итоговой классификации гонки: он сохранил вторую позицию, а с ней и лидерство в общем зачёте Формулы-1.



Судьи установили, что преимущественную вину за аварию несёт Ферстаппен. Согласно их выводам, Макс существенно замедлился в 26-м повороте, но при этом никто из двух пилотов не хотел выходить вперёд перед точкой детекции третьей зоны DRS. При этом Хэмилтон в тот момент не был в курсе, что Ферстаппен намерен отдать ему позицию. После этого Макс внезапно и существенно затормозил (перегрузка составила 2,4g) — именно это действие пилота «Ред Булл» заставило судей посчитать Ферстаппена виновным в аварии.



Судьи признали, что Хэмилтон мог бы обогнать Ферстаппена во время первого замедления Макса, но отметили, что в тот момента оба пилота не хотели первыми проехать точку детекции DRS. В то же время внезапное торможение со стороны Макса стюарды назвали непоследовательным действием, которое и привело к столкновению.