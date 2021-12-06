Райкконен — про аварию с Феттелем: это полностью испортило мою гонку

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал финиш на 15-м месте в гонке Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 после столкновения с немецким пилотом «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем.



«Это была яркая гонка, особенно со всеми рестартами и первыми кругами. Наш темп был неплохим, мы могли сразиться за очки, но с того момента, как моя машина получила повреждения при контакте с Феттелем, стало очень сложно. Там не было ничего такого, мы просто ехали бок о бок. Я попробовал войти в поворот, но мы соприкоснулись. Это полностью испортило мою гонку, потом уже было не отыграться», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 21.825

3. Валттери Боттас («Мерседес») +27.531

4. Эстебан Окон («Альпин») +27.633

5. Даниэль Риккардо (Макларен) + 40.121

6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +41.613

7. Шарль Леклер (Феррари) +44.475

8. Карлос Сайнс-младший (Феррари) +46.606

9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +58.505

10. Ландо Норрис (Макларен)

11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:17.212

12. Николас Латифи (Уильямс) +1:23.249

13. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг

14. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг

15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг

16. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — сошёл

17. Серхио Перес (Ред Булл) — сошёл

18. Джордж Рассел (Уильямс) — сошёл

19. Никита Мазепин (Хаас) — сошёл

20. Мик Шумахер (Хаас) — сошёл.