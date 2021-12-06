Райкконен — про аварию с Феттелем: это полностью испортило мою гонку

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал финиш на 15-м месте в гонке Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 после столкновения с немецким пилотом «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем.
«Это была яркая гонка, особенно со всеми рестартами и первыми кругами. Наш темп был неплохим, мы могли сразиться за очки, но с того момента, как моя машина получила повреждения при контакте с Феттелем, стало очень сложно. Там не было ничего такого, мы просто ехали бок о бок. Я попробовал войти в поворот, но мы соприкоснулись. Это полностью испортило мою гонку, потом уже было не отыграться», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 50 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 21.825
3. Валттери Боттас («Мерседес») +27.531
4. Эстебан Окон («Альпин») +27.633
5. Даниэль Риккардо (Макларен) + 40.121
6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +41.613
7. Шарль Леклер (Феррари) +44.475
8. Карлос Сайнс-младший (Феррари) +46.606
9. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +58.505
10. Ландо Норрис (Макларен)
11. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:17.212
12. Николас Латифи (Уильямс) +1:23.249
13. Фернандо Алонсо (Альпин) +1 круг
14. Юки Цунода (Альфа Таури) +1 круг
15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг
16. Себастьян Феттель (Астон Мартин) — сошёл
17. Серхио Перес (Ред Булл) — сошёл
18. Джордж Рассел (Уильямс) — сошёл
19. Никита Мазепин (Хаас) — сошёл
20. Мик Шумахер (Хаас) — сошёл.
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