«Ему нужно было уступить». Феттель — об аварии с Райкконеном

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал выступление в гонке Гран-при Саудовской Аравии, высказавшись также о столкновении с гонщиком «Альфа Ромео» Кими Райкконеном. Феттель в итоге сошёл, а Райкконен финишировал 15-м.
«Не лучшее завершение гонки, где я значительно повредил днище. Даже стыдно, что мы потеряли шансы бороться за очки. В начале гонки всё шло по-нашему. Начав с 17-й позиции, я оказался в десятке после двух рестартов. Я был впереди «Феррари», но темп у нас был не из лучших, а соперники оказывали давление.
Юки Цунода врезался в меня в первой шикане, из-за чего я лишился нескольких позиций. Затем произошёл инцидент с Кими Райкконеном, который полностью уничтожил мою гонку. Я находился на траектории, и в этом повороте было недостаточно места для двух машин, поэтому, мне кажется, что Кими нужно было уступить», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Астон Мартин».
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